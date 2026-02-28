Ричмонд
В офисе Зеленского предложили ввести госрегистрацию Telegram-каналов

В офисе Владимира Зеленского выступили с инициативой ввести обязательную государственную регистрацию для Telegram-каналов. С соответствующим заявлением выступил глава ОП Украины Кирилл Буданов*.

Источник: Life.ru

«Зарегистрируй свой Telegram-канал, покажи, кто за ним стоит. Неси ответственность за тот контент, который ты на нём выставляешь», — сказал Буданов*.

По словам чиновника, он не выступает против мессенджера как такового, однако считает необходимым, чтобы авторы каналов раскрывали свои личности.

Особое беспокойство у властей вызывают анонимные каналы. В ОП подчёркивают, что такие ресурсы фактически выполняют функции классических СМИ, но при этом остаются безнаказанными.

Ранее на Украине в очередной раз предложили ограничить работу Telegram. С таким заявлением после взрыва во Львове выступила замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

