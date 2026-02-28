Ричмонд
В Иране заявили о готовности к длительной войне

ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. Иран готов к длительной войне, сообщил РИА Новости источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

«Мы готовы к продолжительной войне», — сказал собеседник агентства.

Ранее ряд экспертов высказали мнение, что Иран не может позволить себе продолжительную кампанию. Турецкий эксперт по Ближнему Востоку, иранист Огуз Мухаммед Шахин сказал РИА Новости, что Иран не имеет достаточных военных ресурсов для долгого прямого противостояния с США и Израилем, поэтому цель его ответных ударов — создать в регионе дополнительные издержки для оппонентов и их союзников.

