Jamaran: погибли зять и невестка верховного лидера Ирана Хаменеи

Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявил о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.

Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявил о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщает агентство Jamaran.

«Невестка и зять верховного лидера погибли», — сказал Мозаффар.

Других подтверждений этой информации пока не поступало.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В субботу нанесена серия ударов по объектам на территории страны, включая Тегеран. Иран в ответ запустил ракеты по израильской территории и военным объектам США в регионе.

