Jamaran: погибли зять и невестка верховного лидера Ирана Хаменеи

«Невестка и зять верховного лидера погибли», — сказал Мозаффар.
Других подтверждений этой информации пока не поступало.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В субботу нанесена серия ударов по объектам на территории страны, включая Тегеран. Иран в ответ запустил ракеты по израильской территории и военным объектам США в регионе.
