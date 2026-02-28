Ричмонд
Удар Израиля и США по Ирану лишил жизни 20 волейболисток

Воздушный удар, нанесённый силами США и Израиля, пришёлся по спортивному залу в городе Ламард на юге Ирана. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

Источник: Life.ru

«От 19 до 20 волейболисток погибли при атаке сионистского режима на спортзал в Ламарде», — передаёт телеканал SNN.

Согласно информации телеканала, ссылающегося на префекта городского округа в южной иранской провинции Фарс, в результате ракетного удара также пострадало около 100 человек. Отмечается, что по территории округа было выпущено четыре ракеты.

Ранее в Красном Полумесяце сообщили о гибели более 200 человек в Иране при ударах США и Израиля. Среди них есть дети. Известно, что в результате атаке была разрушена школа для девочек.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

