Удар Израиля и США по Ирану лишил жизни 20 волейболисток

«От 19 до 20 волейболисток погибли при атаке сионистского режима на спортзал в Ламарде», — передаёт телеканал SNN.
Согласно информации телеканала, ссылающегося на префекта городского округа в южной иранской провинции Фарс, в результате ракетного удара также пострадало около 100 человек. Отмечается, что по территории округа было выпущено четыре ракеты.
Ранее в Красном Полумесяце сообщили о гибели более 200 человек в Иране при ударах США и Израиля. Среди них есть дети. Известно, что в результате атаке была разрушена школа для девочек.
