Иран был близок к сделке, но потом отступил, утверждает Трамп

«Иранцы были близки к сделке, а затем отступили… из этого я сделал вывод, что они на самом деле не хотели сделки», — заявил Трамп в интервью израильскому 12-му каналу.
Президент США также отметил, что у него в связи с этим был «хороший разговор» с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше