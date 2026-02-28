Ричмонд
Иран был близок к сделке, но потом отступил, утверждает Трамп

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранцы были близки к сделке, но затем отступили от нее, из чего был сделан вывод, что в Тегеране не хотят договариваться.

Источник: Reuters

«Иранцы были близки к сделке, а затем отступили… из этого я сделал вывод, что они на самом деле не хотели сделки», — заявил Трамп в интервью израильскому 12-му каналу.

Президент США также отметил, что у него в связи с этим был «хороший разговор» с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

