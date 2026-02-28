Зять и невестка Али Хаменеи погибли при ударах по Ирану

Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, атаковав Тегеран и более десятка других городов. Целями стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В Тель-Авиве операцию назвали упреждающей, а Дональд Трамп призвал иранцев к смене власти, пообещав «уничтожить жестокий режим». Несмотря на это, иранское руководство продолжает действовать. По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, Али Хаменеи жив и лично координирует военные действия, находясь в оперативном штабе на передовой. Официального подтверждения от властей Ирана пока не поступало. Ранее в западных СМИ появлялась информация о возможной гибели Хаменеи, однако в правительстве страны опровергли потери среди высшего руководства.