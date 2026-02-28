Ричмонд
Зять и невестка Али Хаменеи погибли при ударах по Ирану

Зять и невестка верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи могли погибнуть в результате ударов США и Израиля по республике. Об этом сообщил член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар, его слова передаёт агентство Jamaran.

Источник: Life.ru

Сам Али Хаменеи жив и руководит боевыми действиями, сообщил ранее ливанский телеканал.

Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, атаковав Тегеран и более десятка других городов. Целями стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В Тель-Авиве операцию назвали упреждающей, а Дональд Трамп призвал иранцев к смене власти, пообещав «уничтожить жестокий режим». Несмотря на это, иранское руководство продолжает действовать. По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, Али Хаменеи жив и лично координирует военные действия, находясь в оперативном штабе на передовой. Официального подтверждения от властей Ирана пока не поступало. Ранее в западных СМИ появлялась информация о возможной гибели Хаменеи, однако в правительстве страны опровергли потери среди высшего руководства.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

