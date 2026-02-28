Ричмонд
Трамп: Иранцы был в шаге от заключения сделки, но передумали

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что иранская сторона была в шаге от заключения соглашения, но в последний момент передумала. По его мнению, это доказывает нежелание Тегерана идти на компромисс.

Источник: Life.ru

В интервью израильскому 12-му каналу хозяин Белого дома пояснил, что сделал такой вывод, наблюдая за резкой сменой курса оппонентов. «…из этого я сделал вывод, что они на самом деле не хотели сделки», — отметил политик.

Кроме того, президент США поделился деталями своего разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп охарактеризовал этот диалог как продуктивный и касающийся сложившейся ситуации.

