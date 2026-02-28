Взрывы над головами: туристы сообщили о ситуации в Дубае после атаки Ирана

«Единственное, вот буквально где-то с полчаса назад пролетел истребитель. По крайней мере, похоже было на истребитель по звуку. Ну и все на этом. Больше ничего другого и не видно. Проживаем мы как раз в районе Дубай Марина, возле колеса обозрения знаменитого. Вид у нас как раз на остров Палм-Джумейра. Никаких, повторюсь, нету инцидентов или паники нет никакой», — отметил молодой человек.