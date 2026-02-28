Взрывы над головами: туристы сообщили о ситуации в Дубае после атаки Ирана

Вечером 28 февраля в Дубае прогремела серия мощных взрывов. Под удар попал ряд ключевых туристических локаций города, включая знаменитый искусственный остров Пальма Джумейра и пятизвездочный отель Fairmont The Palm.
Какие объекты пострадали в результате падения иранских ракет.
Сообщается, что над Дубаем средства ПВО сбили несколько ракет, запущенных со стороны Ирана. По данным Telegram-каналов, одна из целей была уничтожена над пятизвездочным отелем Atlantis The Royal на искусственном острове Пальма Джумейра, где находились туристы, в том числе из России.
Очевидцы заявили о падении обломков в районе отелей Fairmont The Palm, Five и рядом с Adagio. Также сообщается, что еще одну ракету сбили над курортом Al Raha Beach Resort & Spa в Абу-Даби и в районе колеса обозрения Ain Dubai на острове Bluewaters.
Власти Дубая подтвердили, что инцидент произошел на Пальме Джумейра. На место направлены аварийно-спасательные службы, территория взята под усиленную охрану. По официальным данным, в результате пострадали четыре человека.
Пользователи в Сети пишут, что в городе до сих пор слышны «хлопки».
«Только что средства ПВО сбили над нами ракеты, которые направлялись из Ирана. Мы сейчас находимся в Дубае, и это видно прямо в небе. Слышно дрон. Надеюсь, все обойдется», — делятся пользователи в сети.
Местные жители не верят, что Иран атаковал Дубай.
В социальных сетях жители ОАЭ распространяют видео с мест падения обломков. На одном из роликов, опубликованных местным жителем, видна площадь с небоскребами на фоне: на переднем плане ребенок играет в мяч, а в небе фиксируется работа ПВО. Спустя несколько мгновений возле зданий поднимается черный дым.
«Ох, я и не думал, что Иран действительно нападет на Дубай. Это выглядит как реально плохой поступок», — пишет пользователь в Х*.
В ветке обсуждений другие комментаторы, отвечая на опубликованные видео и фото пишут, что не предполагали увидеть подобную ситуацию в ОАЭ.
Обстановка в Дубае после атаки.
В данный момент ситуация в Дубае остается неоднозначной. По словам очевидцев, на дорогах образовались многокилометровые пробки из автомобилей — часть жителей и туристов в спешке пытается покинуть город. Тем не менее те, кто решил остаться, продолжают вести привычный образ жизни, сохраняя полное спокойствие.
Примерно через час после первых сообщений о ракетной атаке часть пользователей сообщила о стабилизации обстановки в городе. По словам одного из очевидцев, паники нет, курортная жизнь продолжается в обычном режиме: люди гуляют и посещают рестораны.
«Единственное, вот буквально где-то с полчаса назад пролетел истребитель. По крайней мере, похоже было на истребитель по звуку. Ну и все на этом. Больше ничего другого и не видно. Проживаем мы как раз в районе Дубай Марина, возле колеса обозрения знаменитого. Вид у нас как раз на остров Палм-Джумейра. Никаких, повторюсь, нету инцидентов или паники нет никакой», — отметил молодой человек.
Россиянка, находящаяся в Дубае, также рассказала, что обстановка в городе спокойная. По ее словам, в местных чатах активно распространяются тревожные сообщения, однако в отеле сообщили, что власти держат ситуацию под контролем и поводов для беспокойства нет.
«В отеле нам сказали, что правительство держит все под контролем. Нас успокоили и сказали, что все хорошо», — сообщила она, поделившись кадрами ночного города, на которых слышны звуки автомобилей, разговоры людей и музыка у бассейна.
Девушка Дурова опубликовала видео удара рядом с ее домом в Дубае.
Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова также опубликовала в своем канале видео с последствиями удара рядом с ее домом на Пальме. На кадрах видно горящее здание и поднимающийся столб черного дыма.
«Рядом с моим домом… Безумие, надеюсь, все в безопасности», — подписала она публикацию.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.