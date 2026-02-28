Трамп заявил о нескольких имеющихся вариантах выхода из конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп в интервью израильскому 12-му каналу заявил, что он имеет различные варианты по выходу из конфликта с Ираном.
«У меня много вариантов выхода из этой кампании — я могу затянуть ее и захватить все, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться», — сказал глава Белого дома.
Республиканец утверждал, что в любом случае, Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля.
Как писал сайт KP.RU, Вашингтон предупредил Тегеран не возобновлять ядерную программу после ударов по Ирану, однако исламская республика отвергла все предложения. По его словам, после операции в 2025 году США предупредили Иран, чтобы тот не возобновлял попытки создать ядерное оружие. Республиканец уверяет, что Вашингтон неоднократно пытался заключить сделку.