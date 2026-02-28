Верховный лидер Ирана Хаменеи руководит боевыми действиями из штаба

США и Израиль утром 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. По территории республики, в том числе по Тегерану, была нанесена серия ударов. Число жертв атак, по последним данным, превысило 200 человек. Так, под удар попала школа для девочек в иранском городе Минаб.