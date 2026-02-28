Ричмонд
Верховный лидер Ирана Хаменеи руководит боевыми действиями из штаба

В МИД Ирана заверили, что аятолла Хаменеи находится в безопасности.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится в штабе, откуда руководит боевыми действиями. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Господин Али Хаменеи, как и во время 12-дневной войны, находится в оперативном штабе и осуществляет руководство и управление боевыми действиями», — сказал собеседник телеканала.

В иранском МИД заверили, что аятолла Хаменеи находится в безопасности.

США и Израиль утром 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. По территории республики, в том числе по Тегерану, была нанесена серия ударов. Число жертв атак, по последним данным, превысило 200 человек. Так, под удар попала школа для девочек в иранском городе Минаб.

КСИР в ответ атаковала Израиль и 14 военных баз США на Ближнем Востоке.

Политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов заявил, что аятоллу Ирана Хаменеи могли вывести в тайный бункер в горах.

