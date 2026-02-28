В Нью-Йорке оцепили башню Трампа

Ранее в субботу полиция Нью-Йорка сообщала, что на фоне атаки против Ирана усиливает патрулирование в городе, в том числе вблизи дипломатических и религиозных объектов.
По состоянию на 13.30 (21.30 мск), полиция и службы безопасности перекрыли подходы к зданию, выставив заграждения.
Некоторых, вероятно, сотрудников, работающих в здании, пропускают, зевак и туристов — направляют в обход.
Протестующих возле башни корреспондент РИА Новости не встретил. Тем не менее, в 14.00 (22.00 мск) анонсирован митинг против действий США в Иране. Ожидается, что он пройдет на Таймс-сквер.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.