Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нью-Йорке оцепили башню Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев — РИА Новости. Силовики оцепили подходы к башне президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке на фоне ударов Израиля и Штатов против Ирана, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее в субботу полиция Нью-Йорка сообщала, что на фоне атаки против Ирана усиливает патрулирование в городе, в том числе вблизи дипломатических и религиозных объектов.

По состоянию на 13.30 (21.30 мск), полиция и службы безопасности перекрыли подходы к зданию, выставив заграждения.

Некоторых, вероятно, сотрудников, работающих в здании, пропускают, зевак и туристов — направляют в обход.

Протестующих возле башни корреспондент РИА Новости не встретил. Тем не менее, в 14.00 (22.00 мск) анонсирован митинг против действий США в Иране. Ожидается, что он пройдет на Таймс-сквер.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше