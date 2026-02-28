Нетаньяху заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит

Ранее появилась информация, что зять и невестка верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи могли погибнуть в результате ударов США и Израиля по республике. Об этом сообщил член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар. Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, атаковав Тегеран и более десятка других городов. Целями стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В Тель-Авиве операцию назвали упреждающей, а американский лидер Дональд Трамп призвал иранцев к смене власти, пообещав «уничтожить жестокий режим». Несмотря на это, иранское руководство продолжает действовать.