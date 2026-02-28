Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник: Life.ru

«Операция продолжится столько, сколько потребуется. Нам нужна выдержка. Эта война приведёт к миру — настоящему миру. В ближайшие дни будет нанесён удар по тысячам целей террористического режима», — заявил Нетаньяху.

Ранее появилась информация, что зять и невестка верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи могли погибнуть в результате ударов США и Израиля по республике. Об этом сообщил член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар. Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, атаковав Тегеран и более десятка других городов. Целями стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В Тель-Авиве операцию назвали упреждающей, а американский лидер Дональд Трамп призвал иранцев к смене власти, пообещав «уничтожить жестокий режим». Несмотря на это, иранское руководство продолжает действовать.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше