Трамп заявил, что Иран был близок к соглашению с США

«Из этого я сделал вывод, что они на самом деле не хотели сделки», — сказал он в интервью израильскому 12-му каналу.
Трамп также сообщил, что провёл «хороший разговор» на эту тему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его оценке, Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от сегодняшней атаки.
Говоря о возможных сценариях, американский лидер назвал два варианта: затянуть конфликт и «захватить всё» либо завершить операцию за несколько дней, предупредив, что США вернутся, если Иран начнёт восстанавливаться.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В субботу нанесена серия ударов по иранским объектам, включая Тегеран.