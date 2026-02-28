Эрдоган осудил удары США и Израиля по Ирану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил удары Израиля и США по Ирану, одновременно заявив о недопустимости обстрелов исламской республикой целей в странах региона.
Выступая в Стамбуле, Эрдоган заявил, что Турция осуждает атаки, которые, по его словам, открыто нарушают суверенитет Ирана и ставят под угрозу безопасность иранского народа. Он отметил, что Анкара глубоко обеспокоена американо-израильскими ударами, начавшимися после провокаций со стороны Израиля.
Глава государства также указал, что Турция считает неприемлемыми ракетные и беспилотные удары Ирана по братским странам в Персидском заливе вне зависимости от причин их нанесения.
Также Эрдоган заявил о намерении активизировать дипломатические усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Ирана.
«До тех пор, пока мы не преодолеем эти трудные времена, мы как государство и народ будем поддерживать все братские нам народы в регионе», — отметил он.
Напомним, в субботу, 28 февраля, сообщалось, что Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде».
В МИД РФ отметили, что Россия осуждает «опасную авантюру» США и Израиля с военно-воздушными ударами по Ирану и требует немедленно вернуться к разрешению кризиса политико-дипломатическими средствами.