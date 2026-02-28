Трамп провел переговоры с лидерами ряда стран Ближнего Востока и Рютте

«Президент Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте», — написала в соцсети Х* пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Она не раскрыла подробностей переговоров, которые состоялись на фоне начатой Соединенными Штатами и Израилем военной операции против Ирана.
Напомним, в субботу столица и крупнейшие населенные пункты Ирана подверглись ударам. Трамп объяснил их нанесение тем, что у Вашингтона «иссякло терпение», и пригрозил уничтожить ракетную промышленность и военно-морской флот Ирана.
Западные СМИ сообщили со ссылкой на высокопоставленного дипломата с Ближнего Востока, что Израиль сорвал переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по ядерному вопросу, которые якобы были близки к успеху.
*Соцсеть заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.