Трамп провел переговоры с лидерами ряда стран Ближнего Востока и Рютте

Трамп пообщался с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и генсеком НАТО на фоне начавшейся военной операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

В Белом доме сообщили о проведенных президентом США Дональдом Трампом переговорах с лидерами ряда стран Ближнего Востока и генсеком НАТО Марком Рютте.

«Президент Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте», — написала в соцсети Х* пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она не раскрыла подробностей переговоров, которые состоялись на фоне начатой Соединенными Штатами и Израилем военной операции против Ирана.

Напомним, в субботу столица и крупнейшие населенные пункты Ирана подверглись ударам. Трамп объяснил их нанесение тем, что у Вашингтона «иссякло терпение», и пригрозил уничтожить ракетную промышленность и военно-морской флот Ирана.

Западные СМИ сообщили со ссылкой на высокопоставленного дипломата с Ближнего Востока, что Израиль сорвал переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по ядерному вопросу, которые якобы были близки к успеху.

*Соцсеть заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

