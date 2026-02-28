Нетаньяху обратился к иранцам с призывом выйти на улицы, чтобы свергнуть власть

«В ближайшие дни мы намерены сделать всё, чтобы дать иранскому народу возможность обрести свободу, поэтому я вновь обращаюсь к иранскому народу и говорю: “Не сидите сложа руки, очень скоро наступит момент, когда вы должны будете выйти на улицы, чтобы завершить это дело и свергнуть тоталитарный режим”, — заявил Нетаньяху.