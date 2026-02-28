В Иране отменили запланированное выступление Али Хаменеи

В Иране отменили запланированное на вечер выступление верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщил министр культуры страны в соцсетях.
Ранее некоторые СМИ, в том числе Ynet и «Голос Израиля», со ссылкой на источники в разведке сообщали о вероятной смерти Хаменеи и президента Пезешкиана под развалинами секретных бункеров. МИД Ирана эту информацию опровергает.
Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявлял о гибели в результате атаки зятя и невестки Хаменеи.
