В Иране отменили запланированное выступление Али Хаменеи

В Иране отменили запланированное на вечер выступление верховного лидера Али Хаменеи.

В Иране отменили запланированное на вечер выступление верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщил министр культуры страны в соцсетях.

Причины отмены не уточняются. Решение принято на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля.

Ранее некоторые СМИ, в том числе Ynet и «Голос Израиля», со ссылкой на источники в разведке сообщали о вероятной смерти Хаменеи и президента Пезешкиана под развалинами секретных бункеров. МИД Ирана эту информацию опровергает.

Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявлял о гибели в результате атаки зятя и невестки Хаменеи.

