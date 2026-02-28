Ричмонд
Дегтярев обратился к бойкотирующим Паралимпиаду странам после ударов США

Министр спорта России Михаил Дегтярев в субботу, 28 февраля, уточнил у Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии, будут ли их представители бойкотировать Паралимпийские игры в Италии в связи с ударами США и Израиля по Ирану.

— Будут ли представители Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии бойкотировать Паралимпийские игры из-за участия в них сборных США и Израиля в свете ударов их стран по Ирану? Это универсальная логика или она распространяется только на Россию? — написал министр на своей странице в соцсети X.

В своем сообщении он отметил аккаунты Паралимпийских игр, Паралимпийского комитета Финляндии и ряда западных СМИ.

24 февраля председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио заявила, что национальная сборная не примет участия в церемонии открытия Паралимпийских игр — 2026 из-за снятия ограничений с российских спортсменов, «как к этому призывала Украина». Такое же решение приняла и сборная Чехии.

17 февраля Международный паралимпийский комитет сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на зимней Паралимпиаде под национальными флагами своих стран.

