Дегтярев обратился к бойкотирующим Паралимпиаду странам после ударов США

— Будут ли представители Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии бойкотировать Паралимпийские игры из-за участия в них сборных США и Израиля в свете ударов их стран по Ирану? Это универсальная логика или она распространяется только на Россию? — написал министр на своей странице в соцсети X.