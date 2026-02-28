Центральное командование США опубликовало кадры ударов по Ирану

Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. По его словам, в ближайшие дни будет нанесён удар по тысячам целей Ирана. Премьер обратился к иранцам с призывом выйти на улицы, чтобы свергнуть власть.