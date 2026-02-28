FQ: глава Минобороны Италии Крозетто застрял в Дубае из-за ударов Ирана

Напомним, два аэропорта Дубая в субботу приостановили работу на неопределенный срок из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Под ударом, между тем, оказался ряд ключевых туристических локаций столицы ОАЭ. Среди них знаменитый искусственный остров Пальма Джумейра и пятизвездочный отель Fairmont The Palm. В ОАЭ, по данным АТОР, могут находиться почти 50 тыс. туристов из России. Оказавшиеся в Дубае россияне рассказывают об обстановке в городе и публикуют кадры взрывов.