Иранские СМИ сообщили об уничтожении американского радара за 1 млрд долларов

Иран уничтожил американский радар раннего оповещения на территории Катара. Об этом пишет иранское агентство Fars.

Отмечается, что стоимость объекта составляла около 1,1 млрд долларов. По утверждению издания, радиолокационная система обеспечивала контроль за пусками иранских ракет. До этого, согласно сообщениям, беспилотники нанесли удар по объекту в Бахрейне, который напоминал радиолокационную станцию.

Ранее американское руководство признало беспрецедентный характер нынешних ударов по своим зарубежным объектам. При этом в Пентагоне уверяют, что личный состав был готов к такому развитию событий. Согласно информации агентства Tasnim, под обстрел попали военные объекты западной коалиции сразу в нескольких государствах Персидского залива. Атакам подверглись позиции Пентагона в Бахрейне, Катаре, Кувейте, а также в Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше