Иранские СМИ сообщили об уничтожении американского радара за 1 млрд долларов

Ранее американское руководство признало беспрецедентный характер нынешних ударов по своим зарубежным объектам. При этом в Пентагоне уверяют, что личный состав был готов к такому развитию событий. Согласно информации агентства Tasnim, под обстрел попали военные объекты западной коалиции сразу в нескольких государствах Персидского залива. Атакам подверглись позиции Пентагона в Бахрейне, Катаре, Кувейте, а также в Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии.