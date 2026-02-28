Reuters: верховный лидер Ирана Али Хаменеи мертв

Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщили о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Агентство Reuters передаёт, что его тело найдено.
Официального подтверждения с иранской стороны пока нет.
Ранее в субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Нанесены удары по объектам в Тегеране и других городах.
На этом фоне было отменено запланированное выступление Хаменеи. Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявлял о гибели зятя и невестки Хаменеи в результате атаки. Некоторые СМИ также сообщали о гибели верховного лидера еще утром.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше