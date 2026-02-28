Ричмонд
Reuters: верховный лидер Ирана Али Хаменеи мертв

Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщили о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Агентство Reuters передаёт, что его тело найдено.

Официального подтверждения с иранской стороны пока нет.

Ранее в субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Нанесены удары по объектам в Тегеране и других городах.

На этом фоне было отменено запланированное выступление Хаменеи. Член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар заявлял о гибели зятя и невестки Хаменеи в результате атаки. Некоторые СМИ также сообщали о гибели верховного лидера еще утром.

