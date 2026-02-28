Власти Турции опровергли сообщения о подготовке к военным действиям

«Некоторые заявления, опубликованные в социальных сетях, о том, что “начнётся война” и гражданам необходимо подготовиться к ней, содержат дезинформацию», — говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям Администрации президента Турции.
В администрации подчеркнули, что процессы обеспечения безопасности и обороны страны осуществляются эффективно и под координацией соответствующих органов.
«Никаких причин для паники в обществе нет. В отношении аккаунтов, цель которых — вызвать страх, беспокойство и хаос, решительно проводятся судебные разбирательства», — отмечается в сообщении.
Власти призвали граждан не доверять ложным публикациям и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.