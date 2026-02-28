Ричмонд
Власти Турции опровергли сообщения о подготовке к военным действиям

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы подготовке властей к военным действиям на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявив, что поводов для паники нет.

Источник: © РИА Новости

«Некоторые заявления, опубликованные в социальных сетях, о том, что “начнётся война” и гражданам необходимо подготовиться к ней, содержат дезинформацию», — говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям Администрации президента Турции.

В администрации подчеркнули, что процессы обеспечения безопасности и обороны страны осуществляются эффективно и под координацией соответствующих органов.

«Никаких причин для паники в обществе нет. В отношении аккаунтов, цель которых — вызвать страх, беспокойство и хаос, решительно проводятся судебные разбирательства», — отмечается в сообщении.

Власти призвали граждан не доверять ложным публикациям и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

