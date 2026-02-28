Нетаньяху призвал иранцев свергнуть власть республики

Заявление прозвучало на фоне начала совместной военной операции Израиля и США против Ирана, которая стартовала утром 28 февраля. Удары нанесены по объектам, включая Тегеран. Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни Израиль намерен сделать всё, чтобы помочь иранцам обрести свободу, и призвал их выходить на улицы.