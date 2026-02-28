СМИ: США впервые столкнулись с таким масштабом атак на свои базы

Американский чиновник в беседе с The Wall Street Journal заявил, что США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных атак против своих военных баз за рубежом.
По его словам, военные были готовы к ударам. Ситуация обострилась после того, как США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и военные базы США в ближневосточном регионе. Серия взрывов также прогремела в Дубае.
В тот же день президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и генсеком НАТО Марком Рютте, о чём сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Подробности разговоров не раскрываются.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении призвал иранский народ свергнуть действующую власть в Исламской республике.
