СМИ: США впервые столкнулись с таким масштабом атак на свои базы

По его словам, военные были готовы к ударам. Ситуация обострилась после того, как США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и военные базы США в ближневосточном регионе. Серия взрывов также прогремела в Дубае.