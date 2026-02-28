Ричмонд
Глава Совбеза Ирана пообещал преподать урок Израилю и США

Али Лариджани отметил, что Тегеран заставит Вашингтон и Тель-Авив раскаяться.

КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пообещал преподать урок Израилю и США в связи с их ударами по территории исламской республики. Об этом он написал в X.

«Мы заставим Израиль и США раскаяться. Солдаты и народ Ирана преподадут им незабываемый урок», — подчеркнул Лариджани.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что секретарь иранского Совбеза был среди целей ракетных ударов Израиля и США, помимо верховного лидера Али Хаменеи и президента страны Масуда Пезешкиана.

Израиль и США начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, в Катаре, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

