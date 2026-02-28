Ричмонд
Мема призвал Зеленского начать переговоры с РФ на фоне операции США в Иране

Финский политик спрогнозировал сокращение военной поддержки Украины в связи с начавшейся операцией против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Киеву стоит начать диалог с Москвой, поскольку проведение Соединенными Штатами и Израилем операции против Ирана грозит Украине сокращением военной поддержки, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Без сомнения, военная поддержка Украины не будет такой же, как до начала войны в Иране», — написал политик в соцсети Х*.

Мема выразил уверенность в том, что операция против Ирана приведет, в частности, к сокращению поставок систем ПВО для Украины.

По мнению финского политика, в связи с этим Владимиру Зеленскому стоит начать переговоры о мирном урегулировании ситуации на Украине.

«Сейчас самое подходящее время для переговоров», — отметил Мема.

Ранее Зеленский в интервью западным СМИ заговорил о сроках возможного дипломатического урегулирования конфликта, отметив, что окно возможностей для этого может закрыться в ноябре перед промежуточными выборами в США. При этом глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил, что хотел бы прекращения боевых действий на Украине «в течение месяца».

*Соцсеть заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

