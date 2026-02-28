Мема призвал Зеленского начать переговоры с РФ на фоне операции США в Иране

Ранее Зеленский в интервью западным СМИ заговорил о сроках возможного дипломатического урегулирования конфликта, отметив, что окно возможностей для этого может закрыться в ноябре перед промежуточными выборами в США. При этом глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил, что хотел бы прекращения боевых действий на Украине «в течение месяца».