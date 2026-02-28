Ричмонд
В ЦРУ оценили последствия гибели верховного лидера Ирана Хаменеи

В преддверии ударов по Ирану ЦРУ пришло к выводу, что даже в случае гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи его, скорее всего, сменят сторонники жёсткой линии из Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В преддверии ударов по Ирану ЦРУ пришло к выводу, что даже в случае гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи его, скорее всего, сменят сторонники жёсткой линии из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с разведывательными оценками.

Аналитические материалы, подготовленные в последние две недели, рассматривали возможные сценарии развития ситуации в Иране после военного вмешательства США, включая вероятность внутренних политических изменений.

Разведка не делала окончательных выводов. На этом фоне президент США Дональд Трамп в субботнем видеообращении призвал иранский народ «взять управление страной в свои руки».

Ситуация обострилась после того, как США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и военные базы США в ближневосточном регионе. Серия взрывов также прогремела в Дубае.

В тот же день президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и генсеком НАТО Марком Рютте, о чём сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Подробности разговоров не раскрываются.

Ранее сообщалось, что ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщили о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Агентство Reuters передаёт, что его тело найдено.

