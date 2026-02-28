Трамп оценил сроки восстановления Ирана после атаки США и Израиля

«Я могу затянуть это всё и завладеть всем или закончить за два-три дня и сказать иранцам: “Увидимся через несколько лет, если вы начнёте восстанавливать (ядерную и ракетную программы. — Прим. Life.ru)”, — сообщил глава Белого дома. По его словам, у него было два варианта развития событий: либо затянуть операцию, либо завершить её за пару дней.