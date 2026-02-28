У Израиля есть фотография тела Хаменеи, утверждают СМИ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что у Израиля якобы есть фотография тела верховного лидера Ирана Али Хаменеи, при этом с иранской стороны подтверждения его гибели нет.
«Израиль получил фотографию мертвого тела аятоллы Али Хаменеи», — говорится в публикации со ссылкой на неназванный источник.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al-Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевыми действиями.
