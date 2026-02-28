Богомаз: ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области

Украинские боевики беспилотниками нанесли повреждения гражданским объектам на приграничных территориях Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате многочисленных атак с помощью дронов-камикадзе в Климовском районе… повреждено два гражданских автомобиля», — написал он в своём канале в мессенджере МАХ.
В селе Брахлов повреждены жилой дом и автомобиль, а в селе Бровничи — грузовой автомобиль.
Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали беспилотником два гражданских автомобиля в Марковском муниципальном округе ЛНР, погиб волонтёр.
Также стало известно, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистёр Погарского района Брянской области, в результате чего ранения получил мирный житель.