Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз: ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области

Украинские боевики беспилотниками нанесли повреждения гражданским объектам на приграничных территориях Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Украинские боевики беспилотниками нанесли повреждения гражданским объектам на приграничных территориях Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате многочисленных атак с помощью дронов-камикадзе в Климовском районе… повреждено два гражданских автомобиля», — написал он в своём канале в мессенджере МАХ.

В селе Брахлов повреждены жилой дом и автомобиль, а в селе Бровничи — грузовой автомобиль.

Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали беспилотником два гражданских автомобиля в Марковском муниципальном округе ЛНР, погиб волонтёр.

Также стало известно, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистёр Погарского района Брянской области, в результате чего ранения получил мирный житель.