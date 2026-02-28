Буданов опасается, что у Киева мало времени для поиска решения по территориям

Буданов рассказал, что у Киева есть определенный график переговорного процесса. «Есть понятный для нас определенный календарный график. Он существует, условно, скажем так, потому что все может колебаться в зависимости от развития событий. Но в принципе он существует. Более-менее мы на самом деле в нем сейчас двигаемся», — добавил он. Ранее появилась информация, что США хотят достичь договоренностей о завершении конфликта на Украине к 4 июля.