Буданов опасается, что у Киева мало времени для поиска решения по территориям

Глава офиса Владимира Зеленского также рассказал, что у Украины есть определенный график переговорного процесса.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опасается, что у Киева осталось мало времени для поиска компромисса по территориальному вопросу.

По его словам, на переговорах продолжается поиск компромисса по этому вопросу. «Мы еще до конца его не нашли, — сказал он в интервью телеканалу “Мы — Украина”. — Надеюсь, что найдем. Времени у нас не так много на это».

Буданов рассказал, что у Киева есть определенный график переговорного процесса. «Есть понятный для нас определенный календарный график. Он существует, условно, скажем так, потому что все может колебаться в зависимости от развития событий. Но в принципе он существует. Более-менее мы на самом деле в нем сейчас двигаемся», — добавил он. Ранее появилась информация, что США хотят достичь договоренностей о завершении конфликта на Украине к 4 июля.

Глава офиса считает, что максимальный прогресс достигнут на переговорах военной группы. «Можно сказать, что мы в принципе дошли до выводов, как мониторинг будет работать, когда завершится война. Там как раз особых проблем уже не существует. Они их все решили за все эти несколько встреч», — сказал Буданов.

Он также утверждает, что стороны согласились с гарантиями безопасности для Украины от США. Глава офиса подчеркнул, что «верит в переговоры, как бы скептически на это многие не смотрели».

12 февраля материал журнала The Atlantic продемонстрировал разногласия в команде Зеленского по вопросам урегулирования. Зеленский заявил журналу, что предпочитает вообще не заключать никакого соглашения, чем плохое. В то же время его советники сообщили, что Киев может согласиться на вывод ВСУ из Донбасса. По данным журнала, некоторые члены ближайшего окружения Зеленского также беспокоятся, что шансы на заключение мира уменьшаются.

