В ДНР два мирных жителя пострадали из-за атак украинских дронов

В ДНР два мирных жителя получили ранения из-за атак дронов ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Два мирных жителя ДНР пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак украинских беспилотников», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Глава республики добавил, что повреждено остекление двух медучреждений и четырех многоквартирных жилых домов.

