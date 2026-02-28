В ДНР два мирных жителя пострадали из-за атак украинских дронов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Два мирных жителя ДНР пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак украинских беспилотников», — написал Пушилин в Telegram-канале.
Глава республики добавил, что повреждено остекление двух медучреждений и четырех многоквартирных жилых домов.
