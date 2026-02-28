Агентство Tasnim опровергло сообщения о гибели верховного лидера Ирана

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.