Агентство Tasnim опровергло сообщения о гибели верховного лидера Ирана

Tasnim: верховный лидер Ирана уверенно руководит ситуацией на поле боя.

ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уверенно руководит ситуацией на поле боя, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к офису Хаменеи.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали, что Хаменеи якобы погиб.

«Верховный лидер твердо и уверенно руководит ситуацией на поле боя», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

