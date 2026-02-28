Агентство Tasnim опровергло сообщения о гибели верховного лидера Ирана

ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уверенно руководит ситуацией на поле боя, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к офису Хаменеи.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщали, что Хаменеи якобы погиб.
«Верховный лидер твердо и уверенно руководит ситуацией на поле боя», — говорится в сообщении.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.
