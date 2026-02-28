Ричмонд
Россиянка из Дубая после падения ракеты приютила у себя несколько человек

РИА Новости: россиянка из Дубая после ЧП приютила у себя несколько человек.

ДУБАЙ, 28 фев — РИА Новости. Россиянка, проживающая недалеко от района в Дубае, куда упали обломки ракет, рассказала РИА Новости, что укрыла в своей квартире несколько человек.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты. Из-за инцидента начался пожар, охвативший, в том числе, пятизвездочный отель Fairmont The Palm.

«Сейчас мне нужно укрыть несколько людей в своей квартире, потому что у них теперь квартира с видом на пожар, и они немного в панике… семейные люди», — рассказал РИА Новости россиянка Анастасия.

Она добавила, что уже давно живет в Дубае и имеет квартиру недалеко от Fairmont The Palm, но, по счастливой случайности, недавно улетела оттуда.

Более того, Анастасия отметила, что ее друзья, сейчас находящиеся в городе, не испытывают паники и достаточно спокойны.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В том числе серия взрывов прогремела в Дубае.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

