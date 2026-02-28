Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сроки операции в Иране могут измениться в зависимости от ситуации

Сроки проведения совместной операции США и Израиля зависят от развития событий и судьбы верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет Axios.

Источник: Life.ru

«Согласно высокопоставленному американскому чиновнику, оперативный план США и Израиля предусматривает массированную бомбардировочную кампанию, которая продлится не менее пяти дней. Однако, как заявил Трамп Axios, этот график может измениться в зависимости от развития событий на местах, в том числе от судьбы верховного лидера Али Хаменеи, которого Израиль планирует убить вместе с другими высокопоставленными чиновниками», — пишет издание.

Ранее появилась информация, что зять и невестка верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи могли погибнуть в результате ударов США и Израиля по республике. Об этом сообщил член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше