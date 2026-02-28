Сроки операции в Иране могут измениться в зависимости от ситуации

«Согласно высокопоставленному американскому чиновнику, оперативный план США и Израиля предусматривает массированную бомбардировочную кампанию, которая продлится не менее пяти дней. Однако, как заявил Трамп Axios, этот график может измениться в зависимости от развития событий на местах, в том числе от судьбы верховного лидера Али Хаменеи, которого Израиль планирует убить вместе с другими высокопоставленными чиновниками», — пишет издание.