WP: Израиль взял ведущую роль в нанесении ударов по иранскому руководству

WP: Израиль взял ведущую роль в ударах по иранскому руководству и разведке.

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Израиль взял на себя ведущую роль в нанесении ударов по иранскому руководству и объектам разведки, США били по военным объектам, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.

«Израиль взял на себя ведущую роль в атаке на иранское руководство и цели разведки, в то время как США наносили удары по военным объектам», — говорится в публикации со ссылкой на источник.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

