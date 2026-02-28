Ричмонд
МВД Бахрейна сообщило о трёх повреждённых жилых домах после иранского удара

«Министерство внутренних дел через службу гражданской обороны занимается устранением повреждений в трёх зданиях в городах Манама и Мухаррак, полученных в результате ударов беспилотников и падения обломков перехваченной ракеты», — заявили в ведомстве.

Жители одного из зданий эвакуированы, пожар взят под контроль.

Ранее в МВД Бахрейна сообщили, что несколько жилых зданий подверглись атаке БПЛА в Манаме.

Кроме того, четыре человека пострадали при атаке на остров Пальма Джумейра в Дубае.

