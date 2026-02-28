СМИ раскрыли детали предложений США Ирану на ядерных переговорах

Переговоры проходили на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана, но не предотвратили эскалацию: в субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских.
В ответ Иран атаковал израильскую территорию и военные базы США в регионе. МИД РФ осудил действия США и Израиля, возложив на них ответственность за кризис.
В тот же день президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и генсеком НАТО Марком Рютте, о чём сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Подробности разговоров не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в ЦРУ оценили последствия гибели верховного лидера Ирана Хаменеи.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.