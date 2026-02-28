СМИ раскрыли детали предложений США Ирану на ядерных переговорах

Переговоры проходили на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана, но не предотвратили эскалацию: в субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских.