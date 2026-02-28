В Дубае прогремели взрывы

ДУБАЙ, 28 фев — РИА Новости. Взрывы слышны в Дубае, жителей срочно просят искать убежище, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Дубая получили телефонное предупреждение искать убежище в ближайших укромных местах из-за возможных ракетных атак.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
