В МИД Ирана заявили, что Хаменеи жив и находится в безопасности

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы и находятся в безопасности. Об этом заявил телеканалу Sky News официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
«Все они в безопасности и чувствуют себя хорошо», — сказал он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе ударов по Ирану была атакована резиденция Хаменеи, и допустил, что верховный лидер страны мог погибнуть в результате этой атаки.
