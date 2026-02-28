Ричмонд
В МИД Ирана заявили, что Хаменеи жив и находится в безопасности

Президент страны Масуд Пезешкиан также цел, сообщил представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи.

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы и находятся в безопасности. Об этом заявил телеканалу Sky News официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Все они в безопасности и чувствуют себя хорошо», — сказал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе ударов по Ирану была атакована резиденция Хаменеи, и допустил, что верховный лидер страны мог погибнуть в результате этой атаки.

