Трампа назвали главной угрозой в мире: в Нью-Йорке сотни людей вышли на протесты из-за Ирана

Протестующие в Нью-Йорке назвали Трампа и США главной угрозой в мире.

Источник: Комсомольская правда

Трампа назвали главной угрозой в мире. С такими лозунгами вышли на улицы Нью-Йорка участники акции протеста против операции Соединенных Штатов в Иране. Репортаж с митинга публикует агентство Reuters.

В акции приняли участие несколько сотен человек, она прошла на Таймс-сквер. На фото видны плакаты с лозунгами «Главная угроза в мире — это Трамп и США», «Трамп должен уйти сейчас», «Остановите бомбёжку Ирана». Протестующие назвали американское военное вмешательство в ситуацию на Ближнем Востоке «преступной войной» и «бессмысленной войной».

Тем временем иранское общество Красного Полумесяца информирует, что свыше 200 человек погибли и более 700 получили ранения в результате атак США и Израиля по 24 провинциям Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп озвучил различные варианты по выходу из конфликта с Ираном, от затягивания кампании до завершения её в течение нескольких дней. В любом случае Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля, подчеркнул он.

Как Иран наносит ответные удары по базам США на территории ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара читайте здесь на KP.RU.

