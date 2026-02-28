Трампа назвали главной угрозой в мире: в Нью-Йорке сотни людей вышли на протесты из-за Ирана

Трампа назвали главной угрозой в мире. С такими лозунгами вышли на улицы Нью-Йорка участники акции протеста против операции Соединенных Штатов в Иране. Репортаж с митинга публикует агентство Reuters.
В акции приняли участие несколько сотен человек, она прошла на Таймс-сквер. На фото видны плакаты с лозунгами «Главная угроза в мире — это Трамп и США», «Трамп должен уйти сейчас», «Остановите бомбёжку Ирана». Протестующие назвали американское военное вмешательство в ситуацию на Ближнем Востоке «преступной войной» и «бессмысленной войной».
Тем временем иранское общество Красного Полумесяца информирует, что свыше 200 человек погибли и более 700 получили ранения в результате атак США и Израиля по 24 провинциям Ирана.
Ранее сообщалось, что Трамп озвучил различные варианты по выходу из конфликта с Ираном, от затягивания кампании до завершения её в течение нескольких дней. В любом случае Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля, подчеркнул он.
Как Иран наносит ответные удары по базам США на территории ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара читайте здесь на KP.RU.