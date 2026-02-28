Трампа назвали главной угрозой в мире: в Нью-Йорке сотни людей вышли на протесты из-за Ирана

Ранее сообщалось, что Трамп озвучил различные варианты по выходу из конфликта с Ираном, от затягивания кампании до завершения её в течение нескольких дней. В любом случае Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля, подчеркнул он.