В Иране прокомментировали сообщения о смерти верховного лидера Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уверенно руководит ситуацией на поле боя, передаёт иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к его офису.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на израильских чиновников, распространили информацию о гибели Хаменеи. Эти данные были опровергнуты: глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан живы.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и лично руководит действиями. Ранее агентство Reuters передавало, что Хаменеи доставлен в безопасное место.

В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и военные базы США в регионе. МИД РФ осудил действия США и Израиля, возложив на них ответственность за кризис.

В тот же день президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и генсеком НАТО Марком Рютте, о чём сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Подробности разговоров не раскрываются.

Ранее сообщалось, что СМИ раскрыли детали предложений США Ирану на ядерных переговорах.

