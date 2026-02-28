В Иране прокомментировали сообщения о смерти верховного лидера Хаменеи

В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и военные базы США в регионе. МИД РФ осудил действия США и Израиля, возложив на них ответственность за кризис.