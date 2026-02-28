Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Нью-Йорка осудил атаки США и Израиля на Иран

Мэр Нью-Йорка выступил с критикой действий США в отношении Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани выступил с жесткой критикой действий США в отношении Ирана, охарактеризовав удары как разрушительные по своим последствиям и противоречащие закону.

Мамдани подчеркнул, что военные операции, приводящие к разрушению городов и гибели мирных жителей, а также расширение зоны конфликта не соответствуют ожиданиям общества. Он отметил, что жители страны не поддерживают втягивание государства в новый вооруженный конфликт и не стремятся к смене власти за рубежом силовым путем.

По словам Мамдани, приоритеты американцев сегодня связаны прежде всего с внутренними проблемами, в частности с ростом стоимости жизни и экономическими трудностями. Он указал, что общество заинтересовано в стабильности и мирном урегулировании, а не в эскалации военных действий.

«Бомбардировка городов, убийство гражданских, открытие нового фронта войны — американские граждане этого не хотят, они не хотят еще одной войны и попыток смены режима. Их беспокоит кризис стоимости жизни, и они хотят мира», — заявил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также осудил удары Израиля и США по Ирану, одновременно заявив о недопустимости обстрелов исламской республикой целей в странах региона.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше