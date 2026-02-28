Мэр Нью-Йорка осудил атаки США и Израиля на Иран

Мамдани подчеркнул, что военные операции, приводящие к разрушению городов и гибели мирных жителей, а также расширение зоны конфликта не соответствуют ожиданиям общества. Он отметил, что жители страны не поддерживают втягивание государства в новый вооруженный конфликт и не стремятся к смене власти за рубежом силовым путем.