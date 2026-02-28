Мэр Нью-Йорка осудил атаки США и Израиля на Иран

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани выступил с жесткой критикой действий США в отношении Ирана, охарактеризовав удары как разрушительные по своим последствиям и противоречащие закону.
Мамдани подчеркнул, что военные операции, приводящие к разрушению городов и гибели мирных жителей, а также расширение зоны конфликта не соответствуют ожиданиям общества. Он отметил, что жители страны не поддерживают втягивание государства в новый вооруженный конфликт и не стремятся к смене власти за рубежом силовым путем.
По словам Мамдани, приоритеты американцев сегодня связаны прежде всего с внутренними проблемами, в частности с ростом стоимости жизни и экономическими трудностями. Он указал, что общество заинтересовано в стабильности и мирном урегулировании, а не в эскалации военных действий.
«Бомбардировка городов, убийство гражданских, открытие нового фронта войны — американские граждане этого не хотят, они не хотят еще одной войны и попыток смены режима. Их беспокоит кризис стоимости жизни, и они хотят мира», — заявил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также осудил удары Израиля и США по Ирану, одновременно заявив о недопустимости обстрелов исламской республикой целей в странах региона.