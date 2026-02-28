Ричмонд
Трамп заявил, что большая часть руководства Ирана погибла

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что большая часть ответственных за принятие решений лиц в Иране якобы погибла в результате массированных ударов США.

Источник: РИА "Новости"

«В телефонном разговоре с NBC News Трамп подтвердил, что в результате сегодняшних ударов в Иране была убита “большая часть руководства” страны», — пишет телеканал.

Президент также уточнил, что имеет в виду «что-то вроде пары человек», но точную цифру не назвал.

