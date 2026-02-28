SNN: Иран нанёс удар по порту Джебель-Али в ОАЭ

Иран нанёс удар по порту Джебель-Али в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщает телеканал SNN.
«Иранские ракеты поразили базу США в порту Джебель-Али в ОАЭ», — говорится в сообщении.
На кадрах с места удара виден пожар.
Ранее МВД Бахрейна сообщило о трёх повреждённых жилых зданиях в городах Манама и Мухаррак после иранского удара.
