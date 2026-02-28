Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SNN: Иран нанёс удар по порту Джебель-Али в ОАЭ

Иран нанёс удар по порту Джебель-Али в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщает телеканал SNN.

Иран нанёс удар по порту Джебель-Али в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщает телеканал SNN.

«Иранские ракеты поразили базу США в порту Джебель-Али в ОАЭ», — говорится в сообщении.

На кадрах с места удара виден пожар.

Ранее МВД Бахрейна сообщило о трёх повреждённых жилых зданиях в городах Манама и Мухаррак после иранского удара.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше