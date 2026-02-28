Трамп считает, что США удалось «нейтрализовать руководство» Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что в ходе ударов по Ирану удалось «нейтрализовать руководство» исламской республики. Такое мнение он изложил в телефонном интервью телеканалу ABC News.
«На самом деле это будет продолжаться столько, сколько мы захотим. Но уже нанесен существенный ущерб. Они, по сути, выведены из строя», — утверждал Трамп, коснувшись вопроса о продолжительности атак.
На уточняющий вопрос о судьбе иранского руководства он ответил: «Многие из них убиты, да. Мы знаем не обо всех, но о многих». Президент при этом не привел каких-либо деталей или подтверждений.
Он также заявил, что у Вашингтона уже есть «очень хорошее представление» о том, кто может стать следующим лидером Ирана.