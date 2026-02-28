Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по гражданским объектам в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о многочисленных атаках украинских дронов-камикадзе на приграничные территории региона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о многочисленных атаках украинских дронов-камикадзе на приграничные территории региона.

В результате ударов повреждены гражданские автомобили и жилые дома в нескольких населённых пунктах: Климовском районе, сёлах Брахлов, Бровничи, Шамовка, Шумиловка, Курковичи и посёлке Суземка.

Пострадавших нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места удара украинского беспилотника по автосервису в Курске. Атака произошла в Сеймском округе областного центра, в результате погиб 25-летний работник предприятия.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше