ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по гражданским объектам в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о многочисленных атаках украинских дронов-камикадзе на приграничные территории региона.
В результате ударов повреждены гражданские автомобили и жилые дома в нескольких населённых пунктах: Климовском районе, сёлах Брахлов, Бровничи, Шамовка, Шумиловка, Курковичи и посёлке Суземка.
Пострадавших нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места удара украинского беспилотника по автосервису в Курске. Атака произошла в Сеймском округе областного центра, в результате погиб 25-летний работник предприятия.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.