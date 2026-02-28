Ричмонд
РСТ: ассоциация «Турпомощь» открыла горячую линию для российских туристов

Ассоциация «Турпомощь» открыла горячую линию для российских организованных туристов в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

«По поручению Министерства экономического развития ассоциация “Турпомощь” сообщает об открытии горячей линии для российских организованных туристов», — говорится в сообщении.

Позвонить на горячую линию можно по номеру: +7 (499) 678−12−03.

Ранее туристы из России рассказали RT, что не менее восьми ракет было сбито над туристическими местами в Дубае.

Также сообщалось, что аэропорты Дубая полностью остановили приём и отправку рейсов из-за воздушной угрозы, возникшей после ударов Израиля и США по Ирану.

