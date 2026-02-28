Мостовой — о проблеме судейства в РПЛ: нужно понимать саму игру

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о проблеме судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Недостаточно знать правила игры, нужно понимать саму игру. С другой стороны, хорошо! Российские арбитры популяризируют футбол в России. Все сейчас только и будут говорить, что о матчах РПЛ», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Сегодня в матче 19-го тура РПЛ в матче «Локомотив» — «Пари НН» (2:1) в ворота москвичей был назначен спорный пенальти.
На 69-й минуте судья Рафаэль Шафеев указал на точку. Пенальти реализовал форвард Олакунле Олусегун.
Ранее Константин Генич высказался о пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН».